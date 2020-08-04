إيران تكشف عن إنجاز 3 منظومات للذكاء الاصطناعي

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، إزاحة الستار عن ثلاث منظومات للذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية، سورنا ستاري، أزاح الستار عن 3 منظومات للذكاء الاصطناعي في البلاد، وهي "ساها" و"سهاب" و"هوشيو".

وقال ستاري "الذكاء الاصطناعي سيكون مجال اقتدار الدول في المستقبل القريب وضمانة لأمنها القومي وبناء عليه تتم متابعة هذا الموضوع بجدية في الدائرة العلمية برئاسة الجمهورية".

وأضاف "إيران تمتلك أكبر الشركات الناشئة في المنطقة في مختلف مجالات "آي سي تي" والبيوتكنولوجيا" ولنا أيضا مكانة في مجال الذكاء الاصطناعي ولا بد من وضع الاستثمارات في هذا المجال بمستوى البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا".

ولفت إلى أن الدول الجارة تستفيد من منظومات خارجية، إلا أن إيران تحظى بإمكانية جيدة في مجال كتابة البرمجيات واستخدامها.