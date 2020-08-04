صاعقة برق تضرب ناطحة سحاب بشكل مروع... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة ضرب صاعقة برق ناطحة سحاب في مدينة شنيانغ الصينية.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي قام بتوثيقه أحد الشهود العيان، اشتعال النيران في أجزاء كبيرة من البناية لحظة تعرضها للبرق.

OMG, there’s a mysterious firebomb hits a building in shenyang, Here’s a videos clips filmed by different people were around that area... Dr. strange might be real.. pic.twitter.com/wCKLzV2Yuh — Molly (@molllliy) August 3, 2020

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة من الجهات الحكومية في الصين، لم يتعرض أحد إلى الأذى نتيجة الحادث.