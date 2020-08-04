بعد تخلفها عن سداد 65 مليار دولار... الأرجنتين تتجنب الإفلاس باتفاق "اللحظات الأخيرة"

أعلنت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، توصلها إلى اتفاق مع ثلاث مجموعات دائنة لإعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون السيادية، مما يساعدها على تجاوز أزمة التخلف عن السداد وإحياء اقتصادها المتضرر من الركود.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت وزارة الاقتصاد في بيان إنها ستعدل بعض تواريخ الدفع والبنود القانونية لإتمام ما وصف بأنه اقتراح "نهائي" قدم في أوائل يوليو/ تموز دون زيادة المبلغ الإجمالي أو دفع الفوائد.

وأضافت: "اليوم، توصلنا إلى اتفاق سيسمح لأعضاء مجموعات الدائنين بدعم اقتراح الأرجنتين لإعادة هيكلة الديون ومنح البلاد تخفيضا كبيرا للديون". وشمل ذلك 3 مجموعات استثمارية رئيسية اتفقت الشهر الماضي على رفض العرض الحكومي.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستمدد الموعد النهائي لقبول الدائنين للعرض حتى 24 أغسطس/ آب بدلًا من اليوم الثلاثاء. ساهمت هذه الأنباء في رفع قيمة السندات الحكومية المقومة باليورو.

وقال غراهام ستوك، محلل الأسواق الناشئة لدى الشركة الدائنة للحكومة بلوباي أسيت مانجمنت، إن القيمة الحالية للعرض الجديد تبلغ 54.8 سنتا لكل دولار، مضيفًا: "إنه شيء يمكن لمجموعات السندات الرئيسية قبوله".

وكجزء من الصفقة، قالت الحكومة إنها ستعدل بعض تواريخ السداد للسندات الجديدة المحددة في العرض لرفع قيمة العرض. سيبدأ سداد مدفوعات السندات الجديدة في يناير/ كانون الثاني 2025 على أن تبلغ أجل الاستحقاق في يوليو/ تموز 2029.

ويأتي ذلك، بعدما بدا أن البلاد تمضي في طريق مسدود مع الدائنين، بما في ذلك شركة "بلاك روك" العالمية، حول تجديد أجل استحقاق الديون قبل الموعد النهائي اليوم.

إن الأرجنتين، وهي منتج رئيسي للحبوب، وكانت ذات مرة واحدة من أغنى دول العالم، تخلفت عن سداد ديونها للمرة التاسعة في مايو/ أيار، وتتجه إلى انكماش اقتصادي يقدر بـ12% هذا العام بعد عامين من الركود.