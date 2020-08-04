ماكرون: أعبر عن تضامني مع اللبنانيين

وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار، الذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا هذا المسأ في بيروت وخلف أضرارٍا جسيمة".

وتابع: "إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما"، مضيفا: "هناك مساعدات وإسعافات فرنسية يتم الآن نقلها إلى لبنان.

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، متسببا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

يتبع...