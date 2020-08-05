أرمينيا تعتمد قانونا جديدا لعمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة

وقع الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، قانونا يقيد بث القنوات التلفزيونية الأجنبية، بما في ذلك الروسية، ليدخل القرار حيز التنفيذ بعد 10 أيام من تاريخ نشره.

فبحسب ما نشرته الخدمة الصحفية للرئاسة الأرمينية، فإن الرئيس وقع على قانون يقيد بث القنوات التلفزيونية الأجنبية بما في ذلك الروسية.

وتم اعتماد قانون "الإعلام المرئي والمسموع" من قبل البرلمان في البلاد، في الجلسة الثانية والأخيرة التي تمت في 16 يوليو/ تموز، الذي تنص إحدى مواده على وجود اتفاقيات بين الدول من أجل عملية البث.

وقالت ليانا دوهيكيان، رئيسة قسم التراخيص، لـ"سبوتنيك"، إن القنوات التلفزيونية الأجنبية المرخصة حاليا ستعمل على الأقل حتى 20 يناير 2021، عندما تنتهي صلاحية ترخيصها.

مضيفة "إذا تم التوقيع على الاتفاقيات بين الدول قبل ذلك، فسوف تواصل أنشطتها على أساس هذه الاتفاقيات".

وصرح رئيس اللجنة الوطنية للتلفزيون والراديو في أرمينيا، تيغران هاكوبيان، مرارا بضرورة استبعاد شركات التلفزيون الأجنبية من المضاعف الرقمي الوطني لأسباب تتعلق بأمن المعلومات.

مجددا موقفه في مؤتمر صحفي في 29 يناير/ كانون الثاني، مبررا ذلك بحقيقة أن الهيئة التنظيمية ليس لديها آليات للتأثير على القنوات التلفزيونية الأجنبية في حالة حدوث انتهاكات.

يذكر أن عددا من القنوات الروسية تبث برامجها في أرمينيا، كالقناة "الأولى الروسية"، وقناة "روسيا.ثقافة".