"سبيس إكس" تجري اختبارات الطيران للنموذج الأولي لصاروخ لاستعمار المريخ...فيديو

تقوم SpaceX بتطوير Starship لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر، وفي المستقبل ، لاستعمار المريخ.

أجرت شركة SpaceX الأمريكية اختبارات طيران ناجحة للنموذج الأولي للمرحلة الثانية من مركبة الإطلاق Starship . تم الإطلاق في ساحة اختبار بوكا تشيكا في تكساس، وتم بثه على قناة NASASpaceFlight على YouTube.

خلال الاختبارات، ارتفع الجهاز مسافة 150 مترًا، وانتقل إلى الجانب وقام بهبوط سلس في جزء معين من موقع الاختبار.

Starship هو صاروخ واعد فائق الثقل يتكون من مرحلتين قابلتين لإعادة الاستخدام. والثاني يجب أن يكون بمثابة مركبة فضائية شحن أو ركاب. عليه سيرسل ماسك المستعمرين الأوائل إلى الكوكب الأحمر.