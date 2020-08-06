الصين تعارض تمديد حظر الأسلحة على إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الخميس، إن بلاده تعارض مشروع قرار واشنطن بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي: "نحن لا نوافق على قيام الولايات المتحدة بدفع مجلس الأمن الدولى لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. تم تنفيذ جميع متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 231، بما في ذلك الأحكام الخاصة بحظر الأسلحة".

وشدد على أن الصين ستواصل الدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتعزيز الحل السياسي.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لإيران الأسبوع المقبل.

وأعرب بومبيو عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن بكين تستعد بالفعل لبيع أسلحة لطهران، واشار إلى أن هناك دول تصطف لبيع الأسلحة لإيران، وسيؤدي ذلك إلى "زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتعريض إسرائيل وأوروبا للخطر وحياة الأمريكيين للخطر".