فاوتشي يحذر من أن لقاح كوفيد-19 قد يكون فعالا جزئيا

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، من أن لقاحًا معتمدا لفيروس كورونا قد ينتهي به الأمر ليكون فعالًا بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة فقط من الوقت.

وقال فاوتشي في ندوة عبر الإنترنت استضافتها جامعة براون "لكن احتمالية أن تكون فعالة بنسبة 98 في المئة ليست كبيرة، مما يعني أنه لا يجب التخلي عن إجراءات الصحة العامة"، بحسب رويترز.

في السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من "اللقاحات القومية"، قائلة إن الدول الغنية التي تحتضن اللقاحات لن تكون ملاذات آمنة من فيروس كورونا المستجد إذا ظلت الدول الفقيرة معرضة لخطره.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه سيكون من مصلحة الدول الأكثر ثراء ضمان مشاركة أي لقاحات يتم إنتاجها في نهاية المطاف للحماية من الفيروس التاجي الجديد على مستوى العالم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أصاب ما يقرب من 5 ملايين شخص في الولايات المتحدة وقتل أكثر من 160 ألف شخص.

وألحقت إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار الفيروس أضرارا جسيمة بالاقتصاد، الذي تعرض لأكبر ضربة منذ الكساد الكبير في الربع الثاني، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأشد وتيرة له في 73 عاما على الأقل.