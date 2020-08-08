العثور على الصناديق السوداء التابعة للطائرة الهندية المنكوبة

عثر رجال الإنقاذ على الصناديق السوداء التابعة لطائرة "بوينغ 737" التي تحطمت بعد هبوطها في مطار كاليكوت الدولي في الهند.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية، إن "مسجل بيانات الرحلة الرقمي ومسجل صوت قمرة القيادة، اللذان أزيلا من الطائرة من قبل مكتب التحقيق في حوادث الطائرات، سيُحضران إلى دلهي للمزيد من الفحص".

Reached Kozhikode to take stock of the status & implementation of relief measures after the air accident last evening.



Will hold consultations with senior civil aviation officials & professionals. pic.twitter.com/wyjFkbaJrH — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 8, 2020

وأودى الحادث بحياة 20 شخصا بينهم 18 راكبا والطيار ومساعده، وانقسمت الطائرة إلى نصفين عند سقوطها في واد خلال عملية هبوط وكانت تنقل الهنود الذين علقوا في دبي وسط انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأكد متحدث باسم شركة "إير إنديا" للطيران وقنوات تلفزيونية، إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند يوم الجمعة.