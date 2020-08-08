العثور على الصناديق السوداء التابعة للطائرة الهندية المنكوبة

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية، إن "مسجل بيانات الرحلة الرقمي ومسجل صوت قمرة القيادة، اللذان أزيلا من الطائرة من قبل مكتب التحقيق في حوادث الطائرات، سيُحضران إلى دلهي للمزيد من الفحص".
Reached Kozhikode to take stock of the status & implementation of relief measures after the air accident last evening.— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 8, 2020
Will hold consultations with senior civil aviation officials & professionals. pic.twitter.com/wyjFkbaJrH
وأودى الحادث بحياة 20 شخصا بينهم 18 راكبا والطيار ومساعده، وانقسمت الطائرة إلى نصفين عند سقوطها في واد خلال عملية هبوط وكانت تنقل الهنود الذين علقوا في دبي وسط انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأكد متحدث باسم شركة "إير إنديا" للطيران وقنوات تلفزيونية، إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند يوم الجمعة.
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