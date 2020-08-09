مجلس أفغاني يوافق على إطلاق سراح 400 من سجناء طالبان المتشددين

وافق المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان على إطلاق سراح 400 من سجناء حركة طالبان "المتشددين"، مما يمهد الطريق لبدء محادثات سلام في الدولة التي تعصف بها الحرب.

ونقلت وكالة "رويترز" قرار المجلس اليوم الأحد، الذي جاء فيه: "من أجل إزالة عقبة وبدء عملية السلام وإنهاء إراقة الدماء، يوافق اللويا جيركا على إطلاق سراح 400 من طالبان".

وعقدت الحكومة الأفغانية اجتماع المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان المعروف باسم لويا جيركا في كابول يوم الجمعة لتحديد مصير مئات السجناء الذين تصر طالبان على ضرورة الإفراج عنهم قبل الدخول في محادثات سلام مع الحكومة.

وأفرجت الحكومة بالفعل عن جميع سجناء طالبان باستثناء نحو 400، تقول إنهم مدانون بارتكاب أسوأ الجرائم التي تشمل القتل والاتجار في المخدرات والخطف.