نتنياهو: إسرائيل ستحاسب الإرهابيين مهما طال الزمن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن بلاده لن تترك الإرهابيين مهما طال الزمن.

وقال نتنياهو، "إنه ينبغي لكل من يسعى إلى المساس بنا أن يعلم أن إسرائيل ستحاسب الإرهابيين حتى بعد مرور سنوات على ما فعلوه"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان".



ويأتي تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد إعلان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اعتقال فلسطيني من سكان رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن (الشاباك) أن الفلسطيني المعتقل "عبد الله الدغمة 38 عاما"، كان ضالعا في اعتداء أدى إلى مقتل عسكريين في قطاع غزة قبل حوالي عشرة أعوام، حسب زعمه.

على جانب آخر، كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفاد يوم الأحد، أنه جرى تبادل إطلاق النيران بين قوات الجيش والفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية الـ"13"، صباح الأحد، أنه تسود حالة من التوتر في منطقة الجنوب بجوار قطاع غزة، بعد إطلاق نار على عمال بناء الجدار في منطقة كوسوفيم شرقي مدينة دير البلح الفلسطينية، دون وقوع إصابات.