لوكاشينكو يحصد أكثر من 80 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بجمهورية بيلاروس

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، ليليا يرموشينا، أنه وفقا للنتائج الأولية لانتخاب رئيس بيلاروس، فقد حصل الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، على نسبة 80.23 في المئة من الأصوات.

مينسك - سبوتنيك. وقالت يرموشينا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "صوت لألكسندر لوكاشينكو 4.652 مليون شخص، أو 80.23 في المئة".

هذا وشهدت شوارع العاصمة يوم أمس الأحد، مظاهرات ومواجهات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين الموالين للمعارضة، فيما استخدم بعض المحتجين أقنعة طبية لحماية أنفسهم من الغاز.

واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات.

وقام المتظاهرون ببناء حاجز من علب القمامة وغيرها من الوسائل المتاحة في محاولة منهم لمقاومة تفريق المسيرة، حيث يركع البعض أمام شرطة مكافحة الشغب حتى لا يقوموا بضربهم.