لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس: يمكن اعتبار التصويت بعد الوقت المخصص انتهاكا للقانون

أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروس، ليديا يرموشينا، إن تمديد التصويت بعد الساعة 20.00 (يتزامن مع توقيت موسكو) في عدة مراكز اقتراع في مينسك أثناء الانتخابات الرئاسية يمكن اعتباره انتهاكًا للقانون، وهذا يعطي سببًا لاعتبار نتائج الانتخابات في مراكز الاقتراع هذه باطلة.

وقالت يرموشينا: "بشكل عام، وفقًا للقانون، كان لا بد من إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 20.00. ولكن استنادًا إلى كثرة الناس،... المؤيدين لمرشحين بديلين... قررت سلطات مدينة مينسك تمديد (وقت التصويت) حتى يصوت كل من كان في الطابور، لذلك يمكننا التحدث عن انتهاكات القانون، إذا كان هناك رغبة في ذلك، يمكن دائمًا تحويل هذا الوضع كأساس لتقديم شكوى حول إبطال الانتخابات - على الأقل في مراكز الاقتراع هذه".

وشددت في الوقت نفسه على أن هذا الوضع لا يؤثر على نتائج التعبير عن إرادة الشعب البيلاروسي.