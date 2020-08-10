وزارة الداخلية في بيلاروس تنفي أنباء وجود قتلى خلال الاحتجاجات

نفت وزارة الداخلية في بيلاروس الأنباء عن وجود قتلى خلال الاحتجاجات، وسيتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمعتقلين في المستقبل القريب.

أجريت الانتخابات الرئاسية في بيلاروس يوم أمس الأحد. ووفقًا للنتائج الأولية، حصل لوكاشينكو على 80.23٪ من الأصوات.

وقالت أولغا تشيمودانوفا، الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية البيلاروسية، لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد وفيات".

Внимание! Видео содержит шокирующий контент. Автозак сбил протестующего в Минске. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. pic.twitter.com/bMIH4u7peD — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

وفقا لها، يجري حاليا إعداد معلومات عن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب في مينسك والمدن الإقليمية في البلاد.

وقالت تشيمودانوفا: "سيتم الإعلان عن هذه المعلومات في المستقبل القريب".

بدأت مساء الأحد، احتجاجات غير مصرح بها في عدة مدن في بيلاروس. ونصب المتظاهرون في وسط مينسك حواجز من صناديق القمامة. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية تجاههم، ودفعت المتظاهرين إلى خارج وسط المدينة. وكان هناك إصابات، تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى.