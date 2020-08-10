إصابة نحو 100 ألف طفل أمريكي بكورونا في أسبوعين مع عودة المدارس

كشفت بيانات حديثة في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن إصابة نحو 100 ألف طفل تقريبًا، بفيروس كورونا المستجد، خلال 14 يومًا، تزامنًا مع عودة الآلاف إلى مدارسهم.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، أظهر تقرير حديث للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال واتحاد مستشفيات الأطفال، أن 97 ألف طفل أمريكي أصيبوا بمرض "كوفيد 19" خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو/ تموز.

ووجد الباحثون زيادة بنسبة 40% في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الولايات والمدن التي استأنفت الدراسة خلال هذين الأسبوعين، وفقًا للتقرير.

واختلف النطاق العمري للأطفال حسب الولاية، حيث حدد البعض الأطفال على أنهم من لم يتجاوزوا سن 14 عامًا فقط، فيما دفعت ولاية واحدة - ألاباما – الحد الأقصى لعمر الطفل إلى 24 عامًا.

يقول التقرير أيضًا، إن إن 86 طفلًا ماتوا بالمرض منذ مايو/ أيار. في الأسبوع الماضي، توفي صبي يبلغ من العمر 7 سنوات بسبب "كوفيد 19" في جورجيا، رغم أنه لم يكن يعاني من ظروف مرضية مسبقة.

في فلوريدا، توفي مراهقان في وقت سابق من هذا الشهر، ما يمثل سادس وسابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولاية بين الأطفال الذين يبلغون من العمر 17 عامًا أو أقل.