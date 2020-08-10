ترامب يكشف تفاصيل "اللحظات المرعبة" بعد إطلاق النار خارج البيت الأبيض

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، (مساء الاثنين الثلاثاء)، تفاصيل الدقائق المرعبة بعد إطلاق نار خارج البيت الأبيض.

كان الرئيس الأمريكي غادر فجأة غرفة كان يعقد بها إفادة صحفية بالبيت الأبيض وسط حراسة من عناصر جهاز الخدمة السرية، بعد قليل من وقوع إطلاق نار خارج السور المحيط بالمجمع.



وعاد ترامب إلى الغرفة ذاتها بعد دقائق ليكشف تفاصيل ما حدث.

وقال الرئيس الأمريكي، إن "سلطات إنفاذ القانون أطلقت النار على شخص وأنه نُقل إلى المستشفى".

وأضاف أنه فهم أن المشتبه به كان مسلحا.

وتابع ترامب، "لقد وقع إطلاق نار خارج البيت الأبيض... الأمر تحت السيطرة التامة فيما يبدو... لكن كان هناك إطلاق نار فعلي، وشخص ما نُقل إلى المستشفى. لا أعرف حالته".

وأبلغ الرئيس الجمهوري الصحفيين بأنه نُقل إلى المكتب البيضاوي خارج غرفة الإفادة بعدما غادرها على عجل وسط حراسة أفراد جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلي، والمكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين والبيت الأبيض.

وبعد مرور دقائق على بداية الإفادة، اقتاد أفراد من الجهاز ترامب خارج الغرفة دون تفسير لذلك الإجراء.

وأُخرج كذلك وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوت من الغرفة قبل أن يُغلق بابها.