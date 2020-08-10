الرئيس الأمريكي: ما حدث في لبنان كان رهيبا وهناك ثورة الآن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، (مساء الاثنين الثلاثاء)، أن انفجار مرفأ بيروت كان رهيبا، لافتا إلى أن لبنان يشهد ثورة الآن.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "ما حصل في لبنان كان رهيبا.. هناك ثورة الآن في لبنان".

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل أكثر من 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.



وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.



كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الاثنين، استقالة حكومته على ضوء احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، فيما قبل الرئيس اللبناني استقالة الحكومة، وطلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.