الحرس الثوري الإيراني يكشف السبب الرئيس وراء اغتيال أمريكا لقاسم سليماني

كشف رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، سبب اغتيال قائد "فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني من قبل الأمريكيين، مؤكدا أنه "كان هدفا استراتيجيا سعوا من خلاله لوقف المقاومة في المنطقة وتغيير مسار التطورات التي كانت لصالح المقاومة".

وقال العميد جواني، في حوار مع وكالة "فارس" الإيرانية، إنه "عندما تصبح المقاومة في المنطقة قوية، فهذا يعني إضعاف التيار المناهض لها في منطقتنا والمتمثلة بالكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية المرتبطة بالقوى الأجنبية وكذلك القوى الأجنبية نظير الولايات المتحدة في المنطقة".

وأشار إلى تصريح المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنسى أبدا قضية اغتيال الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس وستوجه بالتأكيد ضربة للأمريكيين.

وأضاف العسكري الإيراني أنه "كان لدى الأمريكيين تقدير أن السبب الرئيسي لهزائمهم على مدى العقدين الماضيين في المنطقة هو إيران ولاسيما الحرس الثوري وبالذات فيلق القدس الذي يدور نشاطه حول محور الشهيد قاسم سليماني، ومن هنا كانوا يتصورون أن ضرب سليماني يمكنهم من وقف مسار التطورات وتغييرها".

يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.