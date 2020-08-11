الخارجية الإيرانية: موسوي وزاخاروفا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الإعلام

أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي ونظيرته الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن التقارب الحالي بين طهران وموسكو والمواقف المشتركة للبلدين بشأن مختلف القضايا، أمر "جيد جدا".

طهران - سبوتنيك. وأجرى المسؤولان بحسب بيان للخارجية الإيرانية لقاء عبر تقنية الفيديو و"بحث الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع التعاون بين البلدين في مجال الإعلام ومواجهة الأجواء غير الواقعية التي تخلقها الدول الغربية تجاه البلدين".

كما أوضح البيان أن موسوي وزاخاروفا "بحثا التقارب بين طهران وموسكو والمواقف المشتركة بين البلدين بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك التعاون الإقليمي ومعارضة العقوبات الغربية القاسية على البلدين بالجيد جدا".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد زار موسكو في 21 يوليو/تموز الماضي، التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال لافروف عقب محادثاته مع نظيره الإيراني: "ناقشنا بالتفصيل جوانب مختلفة من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. قبل أيام أصبح عمر هذه الاتفاقية المهمة خمس سنوات. لقد ساعدت الاتفاقية على ضمان الاستقرار والأمن العالميين، ونحن متحدون في الحاجة إلى بذل كل جهد للحفاظ عليها".

فيما أكد زير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوة ومتانة علاقات بلاده مع روسيا، واصفا إياها بـ "الاستراتيجية".