الخزانة الأمريكية: السودان لا يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن السودان لا يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبحسب ما نقل موقع قناة "العربية"، أضافت الوزارة أن "هناك قيود على التصدير وإعادة التصدير إلى السودان".

وأوضحت الوزراة أنه "لا تزال هناك عقوبات على أفراد متورطين في نزاع دارفور".

يتبع...