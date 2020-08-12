الصين تعلق رحلاتها إلى الإمارات بسبب كورونا

أعلنت هيئة تنظيم الطيران في الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستعلق رحلات كل من شركة "الاتحاد" للطيران على خطها بين أبوظبي وشنغهاي وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا - شنغهاي لمدة أسبوع ابتداء من 17 أغسطس/ آب بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت إدارة الطيران المدني الصينية أن الخطوط الجوية السريلانكية ستوقف تشغيل خطها بين كولومبو وشنغهاي لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من 17 أغسطس/ آب بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا بين الركاب القادمين.

وتخشى الصين وهي بؤرة تفشي الوباء من موجة إصابات جديدة تجتاح البلاد، بعد مرحلة التعافي من الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الصينية أنه سيطلب من الركاب المتجهين إلى الصين تقديم نتائج فحص تفيد بخلوهم من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا قبل صعودهم إلى متن الطائرة.