اعتقال أحد منظمي الاحتجاجات في بيلاروس

أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الأربعاء، باعتقال منظم أعمال الشغب والاحتجاجات التي تحصل في العاصمة مينسك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية فيها وفوز الرئيس ألكسندر لوكاشينو.

وذكرت قناة "ONT" البيلاروسية على صفحتها الرسمية في "تليغرام" أنه تم اعتقال أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات في بيلاروس، حيث كان يقيم في فندق بالعاصمة مينسك وكان يدير فيها عمليات الاحتجاجات والمحتجين ضد السلطات الأمنية في البلاد".

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى، بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.