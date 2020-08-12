روحاني: الحكومة تواجه أشد ظروف الحظر في تاريخ البلاد

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الاعداء يحاولون من خلال الإعلام تضليل المواطنين.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن روحاني، قوله إن إعلام العدو يحاول إغفال المواطنين عن حقيقة أن الحكومة تواجه أشد ظروف الحظر في تاريخ البلاد، واصفا هذه الظروف بأنها استثنائية وغير طبيعية، وذلك في جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأضاف روحاني: "لقد تصور الأعداء أن طاقة التحمل لدينا ستنفذ خلال عدة أشهر، بينما مر عامان ونصف العام والشعب الإيراني وحكومته صامدان أمام الضغوط والتهديدات والحظر ويواصلان طريقهما".

وتابع: "لقد ظن الأمريكان والصهاينة وذيولهم الرجعية أن الحظر المشدد الذي فرض على إيران عام 2018 سيتحول إلى أزمة اقتصادية، وتنتج عنها أزمة اجتماعية، وبالتالي التسليح. وتدخل البلاد في أزمة أمنية، لكنهم فشلوا في كل هذه المراحل ولم تحدث أي من هذه الأزمات، رغم ما سببه الحظر من صعوبات في حياة المواطنين".

وأكد روحاني: "لقد عاهدنا شعبنا أننا لن نستسلم لضغوط الحظر، ووفينا بعهدنا، لقد قلنا لشعبنا أن المشروع الأمريكي لإركاع الشعب الإيراني اقتصاديا سيفشل، وأننا نعمل بهذا الاتجاه، مشيرا إلى المشاريع الضخمة التي افتتحت وستفتتح في أنحاء البلاد".