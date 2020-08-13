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    جنود بيلاروس

    البيلاروسيون يستغنون عن رتبهم العسكرية... صور

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    تداول أشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، يزعمون بأنهم خدموا في قوات أمن بيلاروس، صورا ومقاطع مصورة وهم يرمون زيهم العسكري، كرد على طريقة قمع الاحتجاجات في البلاد.

    ونشر شخص يعرف باسم يفغيني نوفينتسكي، من مدينة مينسك، مقطعا مصورا يقول فيه بأن أخاه لا يفتخر بالمكان الذي أدى فيه خدمته العسكرية.

    ولا يمكنه الاحتفاظ بالزي العسكري مع شعار القوات الخاصة التي خدم فيها، لذلك قرر رميه في النفايات.

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    🎆Горжусь тобой мой родной Брат! . 🎆После ночи на баррикадах........ . 🌃После того что творится по всей стране..... . 🧤Эта власть теперь обречена! . 💂Бойтесь черные твари! всех вас ждёт требунал и тюрьма, тупые вы уроды! . #строительство #деревяннаябаня #деревяннаябеседка #гаражиздерева #качеля #гараж #домиздерева #участок #загородныйдом #сотрудничество #люблюсвоюработу #домизбруса#сруб#домизсруба#строюсам#участок#котедж#ландшафт#дом#дома#стройка#мастер#плотник#столяр#сосна#кедр#сосновыйсруб#проектирование#ландшафт#бизнес#трансформатор#предприниматели

    Публикация от Евгений Новицкий (@novitski_evgen)

    من جهته علق شخص باسم أرتيم بيلينوفيتش، في مقطع مصور قائلا "لم يعد هناك أخوة بين القوات الخاصة في بيلاروس"، ليلقي بعدها قبعته العسكرية في النفايات.

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    #вч3214💪👊 #вч3214💪💣 #спецназ #беларусь🇧🇾 #беларусь2020 #belarus2020

    Публикация от Artsiom Belinovich (@artembelinovich)

    ونشر صاحب الحساب أليكسي ريتشمسون، قائلا "بانه قدم استقالته قبل الانتخابات بشهر، وهو مرفوع الرأس وبانه لم يسرق أبدا إلى أنه لم يحتمل الإذلال المستمر لرؤسائه من وراء ظهره".

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    С честью уволился из ВС РБ! Я уволился 1 июля, за месяц до выборов. Я не герой! Я никогда не воровал, никогда не унижал чести и достоинства своих подчиненных и ушёл с гордо поднятой головой! Кто знает меня, тот подтвердит каждое мое слово. Я отдал родине 10 лет службы! Да, я хотел быть офицером всю жизнь и в любой момент встану на защиту своей страны, своих родных и близких! НО! Я не хотел терпеть постоянные унижения и мерзкие игры своего начальства за моей спиной! Парни с которыми я служил я в Вас не сомневаюсь! Честь имею! #беларусь #минск #борисов #брест #витебск #гродно #жывебеларусь #армияснародом

    Публикация от Mr. SIMON🔞 (@alexrichsimon)

    علق صاحب الحساب "إيغور"، قائلا "أنهيت 17 عاما من الخدمة، ضميري مرتاح، الشرطة مع الشعب".

    هذا واندلعت احتجاجات بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات الرئاسية، بحصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات.

    وقامت الشرطة بتفريق المحتجين على نتائج الانتخابات، لكن أنصار المعارضة عادوا للتظاهر.

    ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاما)، الذي يحكم البلاد  منذ 26 عاما، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع. وهدد لوكاشينكو المتظاهرين باستخدام الجيش للدفاع عن سلطة الدولة.

    انظر أيضا:

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