ترامب يعلق على اللقاح الروسي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، عن أمله أن يكون اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد "كوفيد-19" ناجحا.

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال عن مدى معرفته باللقاح الروسي وما إذا كانت هناك اتصالات بين واشنطن وموسكو حول الأمر: "لا نعلم الكثير عن اللقاح الروسي، لكننا نأمل بأن يكون فعالا... نأمل ذلك حقا".

وأشار الرئيس الأمريكي: "لقد اجتازوا بعض مراحل الاختبار، وبرأينا من المهم الالتزام بجميع قواعد العملية. فلدينا الكثير من اللقاحات التي نعتقد أنها ستكون ناجحة لكننا نود أن نمر بكل الاختبارات اللازمة".

وأضاف ترامب، أن بلاده في مراحل متقدمة للغاية في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.