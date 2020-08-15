اليابان تستجيب للتسرب النفطي في المحيط الهندي

أعلن وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم السبت، أن طوكيو تعتزم إرسال فريق من مسؤولي وأخصائيي وزارة البيئة إلى جزيرة موريشيوس استجابة للتسرب النفطي.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء في موريشيوس برافيند جوغنوث، إن السفينة اليابانية التي تعثرت في الشعاب المرجانية قبالة سواحل موريشيوس قبل أسبوعين توقفت الآن عن تسريب النفط إلى المحيط الهندي، لكن البلاد ما زال يتعين عليها الاستعداد "للسيناريو الأسوأ".

Absolutely shattered by the ecological crisis faced by Mauritius. These pictures of the oil spill, wrecking our most beautiful lagoons, were taken by my friend Eric Villars on his flight to Rodrigues this morning. #mauritius #oilspill #wakashio #bluebay #coralreefs #marinepark pic.twitter.com/DRTLthCZw1 — Priya Hein (@PriyaHein) August 7, 2020

ووفقا له تسرب ما بين ثلاثة إلى أربعة ألاف طن من المنتجات البترولية إلى المحيط الهندي من سفينة شحن يابانية جنحت بالقرب من جزيرة موريشيوس في نهاية يوليو/تموز الماضي.

Shocked at oil spill in Mauritius, where an environmental emergency has been declared.



There must be a massive international response to support the clean up. pic.twitter.com/RabTWXKze0 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 9, 2020

وقررت السلطات الفرنسية إرسال معدات ومتخصصين إلى الجزيرة من أراضي منطقة ريونيون الخارجية المجاورة.

وكانت السفينة "إم في ويواكاشيو"، التي يبلغ طولها حوالي 300 متر، تحمل البضائع من الصين عبر سنغافورة إلى البرازيل، لكنها جنحت في المحيط الهندي في الـ26 يوليو/تموز.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، تعرض الجانب الأيمن من حجرة الوقود للعطب، ونتيجة لذلك، حدث تسرب كبير للوقود.