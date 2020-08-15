"حالته خطيرة للغاية".. شاهد ترامب يزور شقيقه في المستشفى

أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو في زيارة لشقيقه الأصغر روبرت، بمستشفى بنيويورك من أجل الاطمئنان على صحته.

وبحسب ما نقلته هيئة "بي بي سي"، تتردد العديد من الأنباء عن تدهور الحالة الصحية لشقيق الرئيس الأمريكي.

وسبق لترامب أن أقر بأن شقيقه يمر بفترة عصيبة، معربا عن أمله في شفاء شقيقه البالغ من العمر 72 عاما.

وقال الرئيس الأمريكي عن روبرت ترامب: "هو شقيق رائع. لدينا علاقات رائعة على مدار وقت طويل، منذ أول يوم".

يذكر أن روبرت ترامب أمضى ما يزيد عن أسبوع في العناية المركزة بمستشفى ماونت سيناي بمانهاتن خلال يونيو/حزيران الماضي.