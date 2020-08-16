بالفيديو..أول سفير لبيلاروس يعلن تضامنه مع المحتجين في بلاده

أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الأحد، أن سفير بيلاروسيا لدى إحدى الدول الأوروبية أعلن تضامنه مع المحتجين في بلاده وأنه ضد كل سياسات التي تنتهجها السلطات في قمع الاحتجاجات والتحركات الشعبية.

ونشرت صحيفة "ناشا نيفا" المعارضة مقطع فيديو للسفير البيلاروسي لدى سلوفاكيا، إيغور ليشونيا، توجه فيه إلى الشعب البيلاروسي قائلا: "للأسف لم أكن أريد مشاهدة هذا العنف الذي تقوم به السلطات الأمنية في بيلاروسيا حيث انتقد وزير الداخلية البيلاروسية وقراراته العنيفة اتجاه الشعب".

وأضاف ليشينيا: "في سلوفاكيا ، أنا أمثل بيلاروسيا والشعب البيلاروسي ، الذي وفقًا للدستور هو المصدر الوحيد للسلطات في بلدنا. أنا أتضامن مع أولئك الذين نزلوا إلى شوارع المدن البيلاروسية بمواكب سلمية حتى يسمع صوتهم. بصفتي من مواطني مدينة جودينو ، فأنا معكم".

واشتبكت قوات الأمن مع محتجين في مينسك ومدن أخرى في الأيام الأخيرة بعد إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إعادة انتخابه بفوزه بنتيجة ساحقة في انتخابات الأحد الماضي التي قال معارضوه إنها شهدت أعمال تزوير.

واتخذ الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أولى خطواته لفرض عقوبات جديدة على روسيا البيضاء ووجه ذراعه للسياسة الخارجية بإعداد قائمة سوداء بأسماء الأفراد المسؤولين.