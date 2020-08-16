بالفيديو...رئيس بيلاروس يخرج إلى شعبه "أنحني لكم وأشكركم"

شارك الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، مناصيره بوقفة التضامن التي نظمتها الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الموالية له في وسط العاصمة مينسك.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب مقطع فيديو أظهر الرئيس البيلاروسي بين شعبه ومناصريه حيث توجه لهم بكلمة أعرب فيها عن شكره العميق لدعمه في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وبحسب وكالة "بالت" البيلاروسية الحكومية تجمع المناصرون في ساحة الاستقلال في وسط العاصمة مينسك حيث ظهر الرئيس فجأة أمام منصة خاطب فيها شعبه وقال لوكاشينكو: "أشكر جميع المشاركين في هذه المسيرة الهادئ والمسالمة، هذا الشعب الذي عشنا معا ربع قرن من السنوات الصعبة ولم تخذلوني أبدا وشكرا لسكان غوميل وموغيليف وفيتيبسك، بالإضافة إلى سكات بريست وغيرها من المناطق".

وختم لوكاشينكو قائلا: "شكرا جزيلا لكم جميعا أنا أركع هنا أمامكم لأول مرة في حياتي أنتم تستحقون ذلك".

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/ آب الجاري، بنسبة 80%.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.