‏نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الإمارات ويؤكد عدم انسحاب إسرائيل من أي أرض

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يفرض على إسرائيل الانسحاب من أي أراض"، موضحًا أنه "سيفتح الباب أمام تعاون علني كامل بين البلدين في مختلف المجالات".

وقال نتنياهو، في بيان له، إن "اتفاق التطبيع مع الإمارات سيحقق تعاون كامل وعلني في مجالات الأمن والاستثمار والتجارة والسياحة والطاقة والصحة والزراعة والبيئة".

בפעם הראשונה בתולדות המדינה חתמתי על הסכם שלום מתוך עוצמה - ״שלום תמורת שלום״.



זו התפיסה שאני מוביל כבר שנים: אפשר לעשות שלום בלי למסור שטחים, בלי לחלק את ירושלים, בלי לסכן את גורלנו.



במזרח התיכון החזק שורד - ועם החזק עושים שלום #שלוםמתוךשלוםֿ pic.twitter.com/P8okqs3TcE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 16, 2020

​وتابع أن الاتفاق "لا يطلب من إسرائيل الانسحاب من أي أرض"، موضحًا أنه اتفاق قائم على السلام مقابل السلام، على حد قوله.

وأوضح أن "الاتفاق مع الإمارات على تطبيع العلاقات تحقق نتيجة تعزيز إسرائيل لقوتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والقدرة غير المسبوقة على التأثير على الساحة الدولية".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".