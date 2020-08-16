إيران: واشنطن منيت بخسارة مذلة في مجلس الأمن

أعلن ​وزير الخارجية​ الإيراني، ​محمد جواد ظريف،​ أن ​الولايات المتحدة​ منيت في مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران بهزيمة غير مسبوقة في ​مجلس الأمن​ الدولي بنتيجة 2-13.

وقال ظريف، خلال تصريحات صحفية له، "شهدنا هزيمة غير مسبوقة لأميركا في مجلس الأمن بصوت دولة واحدة فقط إلى جانب أميركا حيث لا ينبغي نسيان هذا الامر، وتوعية الرأي العام سواء في إيران أو سائر مناطق ​العالم​ في هذه الظروف مسؤولية مهمة جدا وتعد الجزء الرئيسي من دبلوماسية البلاد".

واعتبر ظريف ما قيل عن الموت المبكر للاتفاق النووي بأنه لم يكن مبالغا فيه فقط بل كان بعيدا جدا عن الواقع، موضحا أن "السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان منذ الأمس هو أنه كيف تمكن ​الاتفاق النووي​ الذي اعتبره البعض جثة هامدة من هزيمة أمريكا 2-13".

وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في حينها، "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".