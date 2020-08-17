ترامب يتعهد بخلق 10 مليون وظيفة في 10 أشهر

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 17 أغسطس/آب، بخلق 10 مليون وظيفة في 10 أشهر فقط.

وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن هذا سيتم، من خلال إجراءات من بينها إيجاد إعفاءات ضريبية للشركات الأمريكية التي تعيد منشآت للتصنيع من الصين إلى الولايات المتحدة.

وأبلغ ترامب الصحفيين أثناء زيارة إلى ولاية مينيسوتا أن إدارته ستنزع أيضا العقود الاتحادية من الشركات التي تعتمد على التوريد الخارجي من الصين.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنوجد إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد وظائف من الصين إلى الولايات المتحدة."

وكان توفير فرص عمل جديدة أحد خطابات ترامب قبل توليه الرئاسة، وقد كررها يوم تنصيبه. وقال في أول خطاب بعد توليه منصبه: "نحن سنوفر للناس فرص عمل، فبأيدينا وجهدنا سنبني أمريكا مرة أخرى".

ويستعد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية ضد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من أجل الحصول على فترة ترشح ثانية للرئاسة الأمريكية.