رئيس "الشورى" الإيراني يدعو إلى الوقوف ضد الاغتيال السياسي للشعب الفلسطيني

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بأنه خطأ استراتيجي من جانب أبوظبي.

ودعا قاليباف، بحسب وكالة "إرنا"، الدول الإسلامية إلى الوقوف ضد الاغتيال السياسي للشعب الفلسطيني بالاتحاد والتآزر واستخدام جميع الإمكانيات الإقليمية والدولية.

وأضاف، في رسالته إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية، إن "اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني سيقوض جميع جهود الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC) وبرلمانات الدول الإسلامية"، مؤكدا أن إرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة ستكون من دون شك السبيل الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الصهيوني.

وأدان قاليباف جميع الإجراءات التي من شأنها انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه على جميع برلمانات الدول الإسلامية الاستفادة من جميع الإجراءات البرلمانية لمعارضة ومنع هذا الاتفاق المشين واستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني.