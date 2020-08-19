اندلاع أعمال شغب ومحتجون يشعلون النار بمبنى حكومي في بورتلاند بأمريكا... فيديو

وبحسب "رويترز"، فإن المحتجين أضرموا النار في صناديق قمامة أمس الثلاثاء وشوهدت النيران داخل المبنى. وكشف مقطع بثه التلفزيون أشخاصا يرشقون المبنى بالحجارة وحطاما مشتعلا في الشارع.
Great night for cardio at the Portland Protests#PDXprotests #protest pic.twitter.com/rB7YfPNTkm— Dave Blazer Photography (@dave_blazer) August 19, 2020
ونظمت حركة (حياة السود مهمة) احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في الشهور الماضية بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد (46 عاما)أثناء احتجاز الشرطة له في 25 مايو/أيار بعدما جثم رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لنحو 9 دقائق.
Portland Police begin to chase, throw and beat protestors outside the MCSO on Hawthorne in Southeast Portland #pdxtraffic #portlandprotest #protest2020 #protest #protesters #seattleprotests #Newsnight pic.twitter.com/Hz6l7FM8ks— Dave Blazer Photography (@dave_blazer) August 19, 2020
وأحيانا كانت الاحتجاجات تشهد عمليات إحراق وعنف في بعض المواقع ومنها بورتلاند. وتكررت الاشتباكات بين قوات الأمن التي تم إرسالها إلى المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد وحشود المحتجين الذين استهدفوا مبنى المحكمة الاتحادية هناك.
Portland Police officer throws sign at me #PDXprotests #protest #PortlandProtests #protests2020 #BlackLivesMatter #protestors pic.twitter.com/fwDRe0aNeZ— Dave Blazer Photography (@dave_blazer) August 19, 2020
وأعلنت شرطة بورتلاند أن التجمع القريب من مبنى حكومة مولتنوماه يثير الشغب بعدما قام أفراد بعمليات تخريب متكررة وهشموا نوافذ الطابق الأرضي بالحجارة وألقوا مواد حارقة على أحد المكاتب.
وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أخمدت النيران المشتعلة في المبنى.
Press is shoved over by Portland Police and then they push another press person with baton#PDXprotests #PortlandProtests #protests2020 #Protests #protestors #GeorgeFloyd pic.twitter.com/X1XLraW9V9— Dave Blazer Photography (@dave_blazer) August 19, 2020
ولم ترد أنباء حتى الآن بشأن حدوث إصابات أو وفيات لكن موقع "أوريجونيان" تحدث عن اعتقال شخصين.
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