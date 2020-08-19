اندلاع أعمال شغب ومحتجون يشعلون النار بمبنى حكومي في بورتلاند بأمريكا... فيديو

أضرم محتجون النار في مبنى حكومي بمدينة بورتلاند الأمريكية ورشقوه بالحجارة وهشموا نوافذه مما دفع الشرطة لإعلان حدوث شغب بعد أسبوعين من احتجاجات مناهضة للعنصرية كانت سلمية في معظمها.

وبحسب "رويترز"، فإن المحتجين أضرموا النار في صناديق قمامة أمس الثلاثاء وشوهدت النيران داخل المبنى. وكشف مقطع بثه التلفزيون أشخاصا يرشقون المبنى بالحجارة وحطاما مشتعلا في الشارع.

Great night for cardio at the Portland Protests#PDXprotests #protest pic.twitter.com/rB7YfPNTkm — Dave Blazer Photography (@dave_blazer) August 19, 2020

ونظمت حركة (حياة السود مهمة) احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في الشهور الماضية بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد (46 عاما)أثناء احتجاز الشرطة له في 25 مايو/أيار بعدما جثم رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لنحو 9 دقائق.

وأحيانا كانت الاحتجاجات تشهد عمليات إحراق وعنف في بعض المواقع ومنها بورتلاند. وتكررت الاشتباكات بين قوات الأمن التي تم إرسالها إلى المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد وحشود المحتجين الذين استهدفوا مبنى المحكمة الاتحادية هناك.

وأعلنت شرطة بورتلاند أن التجمع القريب من مبنى حكومة مولتنوماه يثير الشغب بعدما قام أفراد بعمليات تخريب متكررة وهشموا نوافذ الطابق الأرضي بالحجارة وألقوا مواد حارقة على أحد المكاتب.

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أخمدت النيران المشتعلة في المبنى.

ولم ترد أنباء حتى الآن بشأن حدوث إصابات أو وفيات لكن موقع "أوريجونيان" تحدث عن اعتقال شخصين.