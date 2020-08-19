إعصار هيجوس يضرب الصين... فيديو

يضرب إعصار هيجوس أجزاء من الصين مسببا خسائر مادية كبيرة، حيث تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 126 كلم/ الساعة.

ونشرت صحيفة "الشعب" الصيني مقطع فيديو يرصد الوضع في بعض المناطق الصينية التي تتعرض للإعصار، الذي تسبب في انهيارات أرضية في مدينة "زوهاي" بمقاطعة "قوانغ دونغ" جنوبي الصين.

With a maximum wind force of 35m per second near its eye, Typhoon Higos, the seventh this year, made landfall in Zhuhai, south China's Guangdong Province at around 6 a.m. on Wednesday. The city has initiated a Level I emergency response for Typhoon Higos. pic.twitter.com/63gUDehJpe — People's Daily, China (@PDChina) August 19, 2020

وتقول الصحيفة إن الإعصار ضرب المنطقة صباح اليوم، مشيرة إلى أن السلطات الصينية رفعت حالة الطوارئ لزيادة القدرة على الاستجابة لتطورات الوضع في البلاد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني أصدر تحذيرا، في وقت سابق، عن إمكانية وصول الإعصار خلال الفترة من 18-20 أغسطس/ آب الجاري.