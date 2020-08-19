قادة الانقلاب في مالي: لم يسقط قتلى أثناء تحركنا والحياة تعود لطبيعتها

دعا قادة الانقلاب العسكري في مالي المواطنين، اليوم الأربعاء، إلى العودة لمباشرة أعمالهم بشكل طبيعي، مؤكدين أن تحركهم لم يشهد سقوط أي قتلى، وأن الحياة ستعود لطبيعتها غدا الخميس.

نواكشوط- سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة باماكو، تحدث فيه قادة الانقلاب بلهجة أفريقية محلية، أكدوا أنهم "اتخذوا كافة الإجراءات الأمنية لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها".

كما قال العقيد الرائد إسماعيل واجوي: "سمعنا أنه خلال أعمال الأمس سقط أربعة قتلى وجرحى، فإننا نفند ذلك. إذا كان الأمر كذلك فقد كان في مكان آخر وليس أثناء أفعالنا".

وأعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، فجر اليوم الأربعاء، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال كيتا: "لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك"، مؤكدا: "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".

وأضاف: "ليس لدي حقا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لأبقى رئيسا".

واعتقل عسكريون متمردون، كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، أمس الثلاثاء، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأعلن المتحدث باسم نقابة الأطباء في مالي سقوط 4 قتلى و15 جريحا إثر إطلاق رصاص، أمس الثلاثاء، خلال الانقلاب الذي شهدته البلاد.