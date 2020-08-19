إيران تزيح الستار عن إنجاز عسكري كبير "لأول مرة"

أعلن الجيش الإيراني عن إنجاز عسكري جديد، يضاف إلى إنجازات إيران العسكرية السابقة، سيتم إزاحة الستار عنه يوم غدٍ الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أعلن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإيراني يزيح الستار عن الجيل الرابع من المحرك التوربيني الجديد يوم غد الخميس.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني للصحفيين على خلفية اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، حيث قدم حاتمي تهانيه بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في إيران.

وأضاف حاتمي: "اليوم تم تقديم تقرير عن الوضع الدفاعي للبلاد والصناعات الدفاعية في اجتماع الحكومة، وفي هذا التقرير تمت الإشارة إلى تطور الصناعات الدفاعية في مختلف المجالات، وهناك برنامج يوم غد بحضور رئيس الجمهورية".

وحول الإنجازات العسكرية الأخيرة لإيران، نوه حاتمي إلى افتتاح معرض جديد وخطي إنتاج، بالإضافة إلى تدشين خط إنتاج محرك "أوج" للمقاتلة الإيرانية "كوثر".

ونوه الوزير الإيراني أن طهران ستزيح الستار عن محرك توربيني خفيف الوزن من الجيل الرابع صنع لأول مرة داخل إيران.

وبين حاتمي أن المحرك التوربيني الجديد يستخدم في الطائرات المطورة المسيرة الحديثة حول العالم، وأن هذا المحرك من شأنه أن يعزز قدرات طهران في مجال الطائرات المسيرة والتي سيتم تزويدها بهذا المحرك.