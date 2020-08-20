موسكو: مستمرون بالتعاون مع إيران بالرغم من تهديدات واشنطن التي لا أساس لها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن التهديدات الأمريكية ضد روسيا والصين بشأن "عواقب" التعاون مع إيران لا أساس لها.

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس:

"لا توجد تهديدات قد تم سماعها بالفعل من واشنطن، تفيد بأن على روسيا والصين التفكير في العواقب - بالطريقة الأمريكية المعتادة - ستغير موقفنا".

وأكد ريابكوف أن "هذا لن يؤثر على تعاوننا مع إيران. لا يمكن أن تقودنا الولايات المتحدة في كل مناسبة. لا ندري ماذا سيفكر صناع القرار في هذا البلد غدا. نحن نسترشد حصريًا بمصالحنا الخاصة كما نفهمها في مختلف المجالات، ونسترشد بالتزاماتنا والقانون الدولي".

من جهة ثانية أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة لا تملك أسبابا قانونية أو سياسية للحديث عن إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران.

وقال: "بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فقدت تمامًا أي حقوق بموجب هذه الوثيقة. ليس لديهم أي أسباب قانونية أو سياسية، كما نعتقد لاستخدام أحكام [قرار مجلس الأمن الدولي] 2231 ضد إيران. هذا سخيف".

وأضاف ريابكوف: "من المؤسف أن يغرق مجلس الأمن الدولي في أزمة خطيرة للغاية نتيجة لتصرفات واشنطن غير المسؤولة".