"مداه 1400 كم"... إيران تنشر فيديو إطلاق الصاروخ الباليستي "قاسم سليماني"

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الخميس، صور مراحل تصنيع واختبار وإطلاق الصاروخ الباليستي "الشهيد الحاج قاسم" البالغ مداه 1400 كم.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إنه "أزيح الستار علي الصاروخ، صباح اليوم، برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني، مشيرة إلى الفيديو والصور المتعلقة بهذا الصاروخ.

رونمایی از دو موشک جدید ایران/ وزیر دفاع: برد موشک کروز دریایی «شهید ابومهدی» هزار کیلومتر و موشک بالستیک «شهید حاج قاسم» ۱۴۰۰ کیلومتر است. pic.twitter.com/4iiDgz8GM6 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) August 20, 2020

وأعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في وقت سابق اليوم، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد أبو مهدي المهندس" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني".

فيما دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال إزاحة وزارة الدفاع الإيرانية الستار عن محرك توربوفان 700 المحلي الصنع، دول الجوار "إلى أن تثق أن إيران لن تستخدم قوتها العسكرية ضدها".

وقال إن "استراتيجية إيران للردع، دفاعية، وهي لا تتبع استراتيجية الهجوم على أي دولة"، مشيرا إلى أن "الإنتاج والتحقيق والمساعي الإيرانية في المجال الدفاعي تصب في الاستراتيجية الردعية الدفاعية وليس لدينا استراتيجية هجومية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".