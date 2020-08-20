إيران تعلن عن تطور عسكري جديد باسم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس... فيديو

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد أبو مهدي المهندس" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني".

وأشار حاتمي، خلال مراسم إزاحة الستار عن منجزات جديدة لوزارة الدفاع، إلى التقدم الكبير الذي حققته الصناعة الدفاعية في البلاد بعد انتصار الثورة الإسلامية خاصة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة اعتمادا على مبدئين أساسيين هما الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجات البلاد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال إن "أبو مهدي المهندس" هو صاروخ كروز بحري قادر على تخطي منظومات دفاع الأعداء، ويطلق من الأعماق وسيتم تزويد القوات البحرية به قريبا.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: "لقد توصلنا إلى تصنيع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم أطلق عليه اسم "الشهيد أبو مهدي"، وفي مجال الصواريخ ذات الوقود الجامد توصلنا أيضا إلى صنع صاروخ باليستي بمدى 1400 كم أطلق عليه اسم "الشهيد الحاج قاسم" من صاروخ "ذوالفقار" البالغ مداه 700 كم.

وأوضح أن صاروخ "ذو الفقار" كان يصل مداه إلى 700 كيلومتر فقط، واستخدم في استهداف قاعدة "عين الأسد" في العراق، ردا على اغتيال قاسم سليماني، وكذلك استخدم لقصف تنظيم "داعش" في سوريا ردا على الهجوم، الذي استهدف العرض العسكري في الأهواز.

♦️نخستین تصاویر از موشک‌های حاج قاسم و ابومهدی



🔹برد موشک بالستیک شهید حاج قاسم سلیمانی ۱۴۰۰ کیلومتر است

🔹برد موشک کروز شهید ابومهدی المهندس بالای ۱۰۰۰ کیلومتر است pic.twitter.com/VJzRRj9RNW — Shahed Nikoo (@NikooShahed) August 20, 2020

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.