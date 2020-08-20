إثيوبيا تكشف رسميا موعد المرحلة الثانية لـ"ملء سد النهضة"

كشفت السلطات الإثيوبية، اليوم الخميس، تاريخ بدء المرحلة الثانية، من ملء سد النهضة.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس/ آب المقبل عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح آبي أحمد، أن "الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر/ أيلول، وحتى أغسطس/ آب المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023".

من جانبه، قال المدير العام لمشروع سد النهضة، كيفلي هورو، إن الأعمال الكلية في بناء مشروع سد النهضة وصلت إلى 78% فيما وصلت أعمال الإنشاءات المنفذة إلى 75%.

وأشار هورو، خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد الذي يتوقع أن يكون أضخم المشاريع الكهربائية في إفريقيا، بحضور رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والري، إلى أن الأعمال الكلية في السد وصلت إلى 78%، فيما وصلت الأعمال الكهروميكانيكية إلى 46.5%، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8%.

وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن 120 مليار بر إثيوبي أي قرابة 3 مليارات و287 مليونا و671 ألف دولار.

وشهدت مفاوضات سد النهضة، أمس الأربعاء، بين مصر والسودان وإثيوبيا توافقا على مستوى وزراء الري، حول الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض وبدأت لجنة مصغرة في تجميع المقترحات لعرضها على وزراء الري في الدول الثلاث.

وكانت إثيوبيا أعلنت، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.

وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.