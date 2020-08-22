للمطالبة بإعادة النظام الدستوري.. وفد المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا يزور مالي

يصل وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، اليوم السبت، إلى مالي حيث احتفل حشد في العاصمة باماكو بسقوط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعدما عبر الانقلابيون عن شكرهم "للشعب المالي على دعمه".

ونقلت قناة "فرانس24" عن مسؤول في السلطة الجديدة في مالي قوله بأن المجموعة العسكرية الحاكمة ستستقبل "بسرور" وفد مجموعة غرب أفريقيا الذي يريد المطالبة "بإعادة النظام الدستوري".

ويقود الوفد الرئيس النيجيري الأسبق غودلاك جوناثان الذي يرافقه رئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو ووزير خارجية النيجر كالا أنكوراو.

وأمام نصب الاستقلال في باماكو، استقبلت حشود الجمعة بهتافات فرح مالك دياو الرجل الثاني في "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي شكلها الانقلابيون ، والناطق باسمهم الكولونيل إسماعيل واغي.

وقال واغي أمام الحشد الذي تجمع في أجواء من الحماس "جئنا لنشكر الشعب المالي على دعمه، ولم نقم سوى باستكمال العمل الذي بدأتموه". وبرر غياب رئيس المجموعة الحاكمة أسيمي غويتا (37 عاما) "بأمر طرأ في اللحظة الأخيرة".

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر تعليق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وقالت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، إن التكتل علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتابعت: "التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين".

وأعلن الرئيس كيتا، فجر الأربعاء الماضي، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.