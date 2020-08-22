البرازيل تضبط 70 ألف طن من معدن المنجنيز المستخرج بطريقة غير قانونية

قالت الهيئة المنظمة لأعمال التعدين في البرازيل إن السلطات ضبطت 70 ألف طن من معدن المنجنيز جرى استخراجه بطريقة غير قانونية، وكانت أربع شركات تستعد لشحنه إلى الصين من ميناء في الشمال، وجرت مصادرة هذه الكمية من المعدن الخام والتي تبلغ قيمتها 60 مليون ريال برازيلي (10 ملايين دولار أمريكي).