كوكايين بمئات آلاف الدولارات داخل سيارة بعد بيعها في مزاد علني

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الخميس، أن أحد سكان تكساس أبلغ عن عثوره في سيارة تم شراؤها في مزاد علني على ما يقرب من 35 كيلوغراما من الكوكايين، وتقدر قيمتها بنحو 850 ألف دولار.

موسكو - سبوتنيك. وقال شريف مقاطعة "ويبب" في تكساس: "أنا ممتن للشخص الذي أبلغنا عن المخدرات، ولو لم يكن شخصا أمينا، لكانت المخدرات وقعت في أيدٍ سيئة".

ووفقا لمكتب الشريف، في يوم السبت، تلقوا مكالمة من رجل قال إنه اكتشف المخدرات في مكان سري لسيارة تم شراؤها أخيرا في مزاد.

THAT'S where my Fn car went!! F! https://t.co/Vhx12E4Kfd — ICE T (@FINALLEVEL) June 4, 2020

ووفقا لصحيفة "هيوستن كرونيكل"، تم العثور في البداية على 17 عبوة من الكوكايين في السيارة، ولاحقا ساعدت الكلاب المدربة بشكل خاص الشرطة في العثور على 17 عبوة أخرى، كان الوزن الإجمالي للكوكايين المكتشف أكثر من 34 كغ.