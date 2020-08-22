شخص كل 15 ثانية... وفيات كورونا حول العالم تقترب من 800 ألف

قالت وكالة رويترز إن وفيات فيروس كورونا تقترب من 800 ألف حالة في أنحاء العالم اليوم السبت، مشيرة إلى أن كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند تصدروا الإحصائيات الجديدة.

وبحسب إحصاء للوكالة يستند إلى بيانات من الأسبوعين اللذين انتهيا يوم الجمعة فإن ما يقرب من 5900 شخص في المتوسط يموتون كل 24 ساعة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعادل هذا 246 شخصا في الساعة أو شخصا واحدا كل 15 ثانية.

ولفتت الوكالة إلى أن معدل الوفيات يسير بنحو ثابت حيث استغرق 17 يوما للانتقال من 700 ألف إلى 800 ألف حالة وفاة وهو نفس الوقت الذي استغرقه للانتقال من 600 ألف إلى 700 ألف حالة.

يشار إلى أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوزت 170 ألف حالة يوم الأحد وهو الأعلى في العالم.

وفي الهند ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان تخطت أعداد الوفيات 50 ألف حالة بكوفيد-19 يوم الاثنين بعد خمسة أشهر من إعلان البلاد عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

والهند هي ثالث دولة بعد البرازيل والولايات المتحدة تسجل أكثر من مليوني إصابة، إذ يصل معدل الوفيات لديها إلى 1.9 في المئة وهو منخفض نسبيا بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.5 في المئة ولكن قد يكون ذلك بسبب عدم التسجيل.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.