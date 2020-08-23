وصول جنود إلى منزل رئيس مالي المخلوع لاعتقال أفراد من عائلته

وصل جنود إلى منزل الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا في بلدة سيبينيكورو قرب العاصمة، وهناك محاولات لاعتقال أفراد من عائلته.

نواكشوط - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "وصول جنود إلى منزل الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا في بلدة سيبينيكورو قرب العاصمة، ومحاولات لاعتقال أفراد من عائلته".

يأتي هذا التطور بعد زيارة وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للرئيس المخلوع في مكان اعتقاله، حيث يعتقل أيضا نجله النائب البرلماني كريم كيتا.

وأعلن الرئيس كيتا، فجر الأربعاء الماضي، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

واعتقل عسكريون متمردون، الرئيس المالي السابق في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، الثلاثاء الماضي، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مالي شهدت انقلابا عسكريا ضد الرئيس أحمدو توماني توري عام 2012، بدأ بتمرد انطلق من ثكنة.