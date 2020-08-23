خامنئي: الخطط الاقتصادية لا ينبغي تجميدها بانتظار إلغاء الحظر

قال المرشد العام للثورة الإيرانية، علي الخامنئي، إن اقتصاد بلاده لاينبغي أن يرتبط بأي شكل من الأشكال بالتغيرات الخارجية.

وأوضح خامنئي، في كلمة عبر الإنترنت أمام مجلس الوزراء، أن هذا الارتباط يمثل خطأ استراتيجيا.

وأضاف، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، "الخطط الاقتصادية في البلاد لا ينبغي تجميدها بانتظار إلغاء الحظر أو نتائج الانتخابات لبلد ما"، مؤكدا أن الإنتاج هو العامل الأساسي لحل المشاكل الاقتصادية كالبطالة والتضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية، وبالتالي لابد من بذل كل ما نستطيع لتطوير قطاع الانتاج.

وتابع "رفع العراقيل التي تحول دون تطوير الانتاج هو من الواجبات الأساسية للحكومة"، معتبرا أن الواردات غير المدروسة تلحق الضرر بالمنتجين وربما تؤدي إلى إفلاسهم، كما أن توريد السلع الكمالية يضر بالانتاج أيضا، وعلى الحكومة رفع هذه العراقيل التي تؤثر سلبا على الانتاج.