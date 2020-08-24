بومبيو يصل إلى إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية

أعلنت السفارة الأمريكية في القدس، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وصل إلى إسرائيل ضمن زيارة إلى دول المنطقة تستغرق خمسة أيام.

وقالت السفارة الأمريكية على موقعها في تويتر: "خرج وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو من طائرته بعد هبوطها في مطار بن غوريون في إسرائيل. واستقبله القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القدس جوناثان شراير". ويظهر مقطع الفيديو الوزير وهو يرتدي كمامة بألوان العلم الأمريكي.

U.S. Secretary of State Michael R. Pompeo disembarks his airplane after landing in Ben Gurion airport in Israel today. The Secretary was met by the Chargé D’Affaires for the U.S. Embassy in Jerusalem Jonathan Shrier pic.twitter.com/9iSkaojPmZ — USEmbassyJerusalem (@usembassyjlm) August 24, 2020

وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأمريكية لجذب المزيد من الدول الإسلامية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، وكذلك وزير الدفاع ورئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن بومبيو ونتنياهو سيناقشان خلال الاجتماع قضايا "الأمن الإقليمي المتعلقة بالتأثير الضار لإيران، بالإضافة إلى قضايا إقامة وتعميق علاقات إسرائيل مع دول المنطقة، كما ستتم مناقشة التعاون لحماية الاقتصادين الأمريكي والإسرائيلي من تأثير المستثمرين الأشرار".