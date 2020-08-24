أذربيجان تعلن أسر قائد عسكري أرميني على الحدود بين البلدين

أعلنت ​وزارة الدفاع​ في ​أذربيجان​ أن قواتها المسلحة أحبطت محاولة للجيش الأرميني للقيام بأعمال تخريبية على خط الجبهة بين البلدين.

وأصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيانا جاء فيه: "أحبطت قواتنا المسلحة محاولة للجيش الأرميني للقيام بأعمال تخريبية على خط الجبهة بين البلدين".

وأضاف البيان: "القوات الأرمينية اضطرت للانسحاب بعد تكبدها خسائر في المنطقة. كما أن ​القوات المسلحة​ الأذربيجانية، قامت بأسر قائد ​عسكري​ أرميني برتبة ملازم أول، كان يشرف على فرقة استطلاعية".

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي بدأت منذ الـ12 من تموز/ يوليو الجاري، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها. وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس.