وكالة الطاقة الذرية تطلق تصريحا عاجلا من إيران بشأن البرنامج النووي السعودي

أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، عن أمله بأن "تتمكن الوكالة من الإشراف على نشاط السعودية في المجال النووي".

وقال غروسي، عقب لقائه مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في طهران: "نأمل أن نتمكن من الإشراف على نشاطات السعودية في المجال النووي"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وتابع قائلا: "هناك علاقة بين الوكالة الدولية والسعودية ونعتقد أن الأنشطة النووية السعودية ينبغي أن تكون تحت رقابة الوكالة الدولية.. نأمل أن نواصل الإشراف على البرنامج النووي السعودي".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت إن "السعودية شيدت بمساعدة الصين، منشأة لاستخلاص ما يعرف بـ"كعكة اليورانيوم الصفراء" من خام اليورانيوم، التي تستخدم في إعداد الوقود النووي، محققة تقدما كبيرًا في مساعيها لامتلاكا التقنيات النووية.

فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "وكالات المخابرات الأمريكية تفحص وتدقق في جهود المملكة العربية السعودية لبناء قدرتها على إنتاج الوقود النووي بالشراكة مع الصين الذي يمكن أن يضعها على طريق تطوير أسلحة نووية".

من جهته، قال کاظم غریب آبادي، مندوب إیران الدائم لدی المنظمات الدولیة في فيينا، إن "السعودیة تطور وتنفذ برنامجا نوویا غیر شفاف للغایة، علی الرغم من أنها عضو فی معاهدة "ان. بی. تی" ولدیها اتفاقیة ضمانات ثنائیة شاملة ساریة المفعول مع الوکالة، لكنها للأسف ما زالت ترفض قبول عملیات التفتیش للوکالة، ورغم الطلبات المتكررة من الوکالة لعدة سنوات، لم تعدل التزاماتها للسماح للوکالة بالتفتیش".

وتتنافس السعودية وإيران على النفوذ في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، وكلتاهما تقدم نفسها ممثلة لطائفة في العالم الإسلامي (السعودية عن السنة وإيران عن الشيعة)، كما أنهما تلعبان دورا في الصراعات الدائرة في المنطقة.